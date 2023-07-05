«Автотор» рассказал Госдуме о своих проблемах

Делегация во главе с Володиным ознакомилась с технологическими процессами «Автотора», а также с модельным рядом выпускаемой на предприятии продукции. На сегодняшний день он включает автомобили трех китайских брендов: BAIC, Kaiyi и SWM.

Сейчас с конвейера завода сходят девять моделей, включая седаны Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35, рамный внедорожник BAIC BJ40, а также три кроссовера марки SWM: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. Кроме того, на «Автоторе» собирают две грузовые модели. В ходе экскурсии по заводу Вячеслав Володин подчеркнул важность локализации автомобильного производства в России.

– Локализация должна быть максимальной, и поддержка предприятий должна быть пропорциональной ее уровню. Если у нас не будет локализации — не будет своих технологий, комплектующих, своего автопрома, — заявил спикер Госдумы.

И, надо сказать, в этом смысле у калининградцев все в порядке. В том числе и потому, что, как подчеркнул Председатель Совета Директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, "обязательным условием нашего сотрудничества с новыми партнерами — китайскими компаниями — было выполнение условий действующего Специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ и Правительством Калининградской области, предполагающего создание мощностей для углубления технологических процессов производства, повышения локализации, создание производств электромобилей и автокомпонентов. И до конца 2023-го на новой производственной площадке предприятия должно появиться 12 новых предприятий, включая заводы по производству автокомпонентов, электромобилей, а также литейно-механический завод.

Однако, заметим, всему этому процессу могут серьезно помешать возможные изменения в Постановлении Правительства РФ №719, касающихся пересмотра системы начисления баллов за локализацию в части операций по сварке и окраске кузовов, что, как следствие, неизбежно приведет к росту себестоимости выпускаемых автомобилей. Будем надеяться, что г-н Володин обратит внимание на проблему.