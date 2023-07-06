GAC готовит к российской премьере кроссовер GS8 второго поколения

Фотографии GAC GS8, «пойманных» на российском складе, опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей». Эти машины укомплектованы двухлитровым мотором на 252 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и системой полного привода. До сегодняшнего дня техническая информация о кроссовере, ориентированном на отечественный рынок, держалась в секрете.

О комплектациях и ценах говорить пока рано — вероятно, их представительство GAC раскроет лишь ближе к премьере. Впрочем, приобрести GS8 второго поколения можно еще с конца прошлого года, когда эти машины начали возить по «параллельной» схеме сами дилеры. Сейчас за них, судя по объявлениям на популярных классифайдах, просят от 3 250 000 до 4 600 000 рублей в зависимости от комплектации и модификации (в «серой» продаже есть и гибриды).

«Официальный» прайс вряд ли будет ниже. Не исключено, что он даже превысит «параллельный»: истории известны такие случаи. Особенно учитывая тот факт, что первая генерация модели, которую предлагает GAC российским покупателям сегодня, стоит от 3 млн. целковых.