Стартовали продажи удлиненной версии кроссовера Geely Boyue

Габаритные размеры Geely Boyue L Glory Edition — 4670х1900х1705 мм. Его колесная база — 2777 мм. То есть кузов машины на 160 мм, а колесная база на 76 мм длиннее чем у стандартной версии кроссовера. Помимо длины, L Glory Edition отличается от версии Cool конфигурацией фар головного света и задней оптики, а также иным рисунком радиаторной решетки.

Салон SUV оснащен 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов и 13,2-дюймовым вертикальным тачскрином на центральной консоли. Электронные «мозги» машины работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155 с операционной системой Geely Galaxy OS Air. С их помощью обеспечиваются такие опции как распознавание голоса водителя, бесключевой доступ, дистанционный запуск, а также функционирование набора ассистентов помощи водителю. Модель оснащена радарами спереди и сзади.

В движение Geely Boyue L Glory Edition приводит четырехцилиндровый полуторалитровый турбомотор мощностью 178 л. с. с помощью 7-ступенчатой роботизированной КП типа DCT. Цена удлиненного Boyue — 128 700 юаней (1,63 млн. рублей). О перспективах появления авто на российском рынке пока официальной информации нет.