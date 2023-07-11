И снова здравствуйте: в Россию вернулся Renault Sandero

Объявление о продаже свеженького Dacia Sandero с минимальным пробегом нашли на просторах Рунета наши коллеги из «Российской газеты». Автомобиль, сошедший с конвейера испанского завода бренда, уже получил ЭПТС. «В ДТП не участвовал, крашенных элементов кузова нет, отличное состояние и внешний вид», — говорится в описании.

Вообще Dacia Sandero третьего поколения, увидевший свет в 2020-м, располагает тремя модификациями с литровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 л. с. Что касается коробок передач, то машина может быть укомплектована как «механикой», так и «вариатором». Тот хетчбэк, что прибыл в Россию, оборудован 90-сильным движком и CVT.

А вот об оснащении Dacia Sandero, увы, ничего не известно. «Комплектация хорошая», — сказано в объявлении. Однако учитывая тот факт, что из-за границы редко привозят «пустые» автомобили, ведь они совершенно не интересны с точки зрения прибыли от перепродажи, можно смело предположить, что все самое необходимое и, возможно, даже больше у хетчбэка есть.