«Моторинвест» займется продажами Dongfeng в России

В ходе промышленной выставке «ИННОПРОМ−2023», компании «Дунфен моторс РУС» и «Моторинвест» объявили о том, что последняя получила права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей бренда Dongfeng на рынке РФ. Это касается не только пикапа DF6 и седана Shine Max, присутствующих на отечественном рынке, но и моделей, которые появятся у нас в будущем.

«Моторинвест» займется не только реализацией новых авто марки Dongfeng, но и их послепродажным и гарантийным обслуживанием. А также поставками комплектующих и аксессуаров для них. До конца 2023 года планируется открыть порядка 60 новых дилерских центров китайского бренда в России.

Напомним, что «Моторинвест» также продает на российском рынке автомобили китайского премиального бренда Voyah. А ранее, повторимся, компания организовала в Липецкой области крупноузловую сборку китайских легковых электрокаров и реализует их в России под брендом Evolute.