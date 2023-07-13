В России стартовали продажи электрокроссовера Evolute i-Sky

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают методом отверточной сборки электромобили Evolute, выпуск кроссовера i-Sky еще не начался. Пока компания только принимает заказы на эту модель. Видимо, для того, чтобы заранее оценить степень ее востребованности у потенциальных покупателей и не наштамповать лишнего.

Известно, что Evolute i-Sky приводится в движение синхронным электродвигателем мощностью 204 л. с. Емкость его тяговой батареи — 85,9 кВч. В режиме быстрой зарядки аккумулятор заполняется на 80% за 45 минут. Максимальный запас хода — 511 километров. С места до 100 км/ч машина разгоняется за 8,6 секунды, а его пиковая скорость достигает 180 км/ч.

В режиме «кемпинг» пользователи могут подключать к бортовой сети i-Sky внешние бытовые устройства через обычную розетку 220 В. Внешняя оптика электрокроссовера светодиодная. Есть электрообогрев рулевого колеса, передних сидений, а также форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Передние кресла оснащены электрорегулировками. У водительского присутствуют память настроек, вентиляция и массаж. Есть функция бесключевого доступа, электропривод двери багажного отсека, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Управление мультимедиа-комплексом с шестью динамиками осуществляется через тачскин диагональю 10,25 дюйма, «прилипающий» своим левым краем к «приборке».

Цена на эту «электричку» с габаритами примерно как у Toyota RAV4 установлена на уровне 3,99 млн. рублей «с учетом государственной поддержки». Последняя, как известно, дает скидку в размере 25% от стоимости электромобиля, но не более 625 000 рублей.