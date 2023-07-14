Как самураи «жабу» задушили: Isuzu все-таки решилась уйти из России

Первым об окончательном расставании Isuzu Motors с российским рынком (почти через полтора года после приостановки деятельности на нем) недавно сообщило японское информационное агентство Kyodo. Причем японцы не уточнили, кому именно перешел контроль над активами компании. Позднее российский «Соллерс» опубликовал официальный релиз, в котором объявил о завершении сделки по выкупу доли АО «Исузу Рус», принадлежащей японцам, в предприятии, расположенном в Ульяновской области.

Напомним, что самураи заморозили свою деятельность на отечественном рынке в марте 2022 года. При этом была остановлена сборка грузовых моделей фирмы на мощностях в Ульяновске. Осенью 22-го стало известно об их раздумьях по поводу ухода из России. Судя по всему, японской стороне не сильно хотелось расставаться со своими российскими активами. Но пришлось.

Сообщается, что с их уходом именно «Соллерс» будет поставлять запасные части для грузовых автомобилей Isuzu, эксплуатируемых в России. А на бывших мощностях «Исузу Рус» планируется развернуть сборку автомобилей иного бренда. Скорее всего, каких-нибудь грузовых «китайцев».