АВТОВАЗ может запустить производство новейшего турбированного мотора

О намерении заводчан наладить выпуск нового железного «сердца» сообщает telegram-канал «Автопоток». При этом никаких данных о происхождении силового агрегата инсайдеры не называют. Предположим, что корни у него китайские. Ведь месяц назад на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (он перешел под контроль LADA) начали собирать кроссовер LADA X-Cross 5, а под его капотом как раз работает 1,5-литровый наддувный мотор отдачей 160 л. с. в паре с семиступенчатым «роботом».

Не исключено, что его и собираются локализовать, а заодно дефорсировать ради боле выгодной ставки транспортного налога. Если так и произойдет, турбомотор может появиться и на других моделях АВТОВАЗа.

Напомним, что французский HR16 ставили на LADA Vesta и XRAY. В 2017 году в нашей стране уже было производство полного цикла, включая отливку блока цилиндров и головки блока. Надеемся, что накопленный опыт и оставшееся после ухода Renault оборудование позволит локализовать китайский мотор в довольно сжатые сроки. Кстати, эти сроки пока неизвестны.