Дешевле, чем предполагалось: седан Changan Lamore получил российский ценник

Объявление о продаже «параллельного» Changan Lamore обнаружили на просторах сети наши коллеги из «Российской газеты». Так, конкурент Chery Arrizo 8 и прочих немногочисленных седанов D-класса, предлагается по цене в 2 350 000 рублей. Это меньше, чем ожидалось (от 2,5 до 3 млн. целковых), однако и заводской гарантии у автомобиля нет. Так что с покупкой, учитывая, что Changan планирует вывести эту модель на рынок официально, имеет смысл повременить.

Напомним, что Changan Lamore комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 180 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Пару движку составляет семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением, а привод — безальтернативно передний. Те же силовые агрегаты ставятся на лифтбэк Uni-V, поступивший в «официальную» продажу несколько месяцев назад. За него сегодня просят от 2 730 000 «деревянных».

Добавим, что седан Lamore станет 14-й моделью в российской линейке Changan. Правда, когда именно четырехдверка появится в шоу-румах дилеров, пока непонятно: представители китайской марки держат планы в строжайшем секрете. Кстати, не исключено, что окончательное решение еще и не принято. Возможно, прежде представительство надеется «прощупать» спрос — как раз таки с помощью «серого» импорта.