Кроссовер GAC GS8 второго поколения получил российский ценник

Равно как и для Китая, для России GAC GS8 второй генерации комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 252 л. с. Это — тот же агрегат, что приводил в движение модель первого поколения — правда, модернизированный. Аккомпанирует движку восьмиступечатый «автомат» Aisin, привод у кроссовера полный. Иных модификаций не предусмотрено.

Если сравнивать габариты GAC GS8 предыдущего и нового поколений, то кроссовер стал на 45 мм длиннее (4980 мм), на 40 мм шире (1950 мм) и на 15 мм выше (1780 мм). Подросла и колесная база — на 120 мм до 2920.

Что же касается комплектаций, то их предусмотрено четыре. Автомобиль в исполнении GL предлагается по цене от 3 499 000 рублей, в версии GT — от 3 799 000, в GX — от 4 066 000. За самую же дорогую машину — GX Premium — дилеры просят от 4 099 000 целковых.