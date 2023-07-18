В России стартовали продажи полноприводного Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD оснащается 1,6-литровым мотором на 150 л. с. и семиступенчатым «роботом». От моноприводной версии новинку отличает иной дизайн радиаторной решетки, наличие в комплектации Elite системы кругового обзора, переднего парктроника, беспроводной зарядки смартфона, атмосферной подсветки салона и телематического сервиса Chery Connect, с помощью которого управлять некоторыми функциями авто можно с «мобильника».

Автомобиль в исполнении Ultimate, помимо перечисленного выше, располагает расширенным набором электронных ассистентов водителя. В частности, ему положены системы удержания машины в полосе движения, предупреждения о риске наезда транспортного средства, идущего сзади, и перекрестного столкновения. Ну и, разумеется, все те «фишки», что есть у переднеприводного Tiggo 7 Pro Max в той же комплектации.

Добавим, что система AWD разработана для Tiggo 7 Pro Max инженерами Chery совместно со специалистами из немецкого концерна ZF. Китайцы утверждают, что она обладает «интеллектуальным управлением»: время отклика подключения второй оси не превышает 0,1 секунды, а перераспределение до 50% момента на задние колеса происходит с точностью до плюс-минус 10%. А еще она предусматривает шесть режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и 4x4.