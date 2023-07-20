Остановка производства LADA Vesta: что АВТОВАЗ собирается сделать с флагманом

По его словам, в полностью укомплектованном виде к дилерам бренда LADA с завода поступает лишь 20–30% автомобилей. Ссылаясь на опыт собственных автосалонов г-н Подщеколдин рассказал, что дилерам приходится за свой счет доукомплектовывать машины, чтобы их можно было продавать клиентам.
Что касается Vesta, то машины прибывают из Тольятти без пластиковой облицовки комбинации приборов и блока экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Из неофициальных источников было уже достаточно давно известно о существенных перебоях в поставках компонентов на АВТОВАЗ. Глава РОАД стал первым, кто всерьез озвучил проблему.
— АВТОВАЗ не комментирует мнения людей, далеких от деятельности завода. Новые Vesta есть в необходимом количестве в ДЦ LADA. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из представителей руководства автогиганта в ответ на заявление Подщеколдина.
Между тем, с предприятия в СМИ попала неофициальная информация о том, что сборочная линия В0, где раньше собирали модели-родственники Renault Logan, вышла на темп сборки 650-ти Vesta за две смены. Причем якобы 80% этих машин сходят с конвейера не полностью укомплектованными.
Параллельно паблику Avtograd news стало известно о неком совещании «больших боссов» АВТОВАЗа, имевшем место 18 июля, которое было посвящено в том числе проблеме затоваривания заводских складов некомплектными «Вестами». Там, судя по всему, была одобрена практика отправки дилерам «некомплекта» с тем, чтобы они сами дооснащали их.
Не исключено, кстати, что нехватка блоков ЭРА-ГЛОНАСС возникла по вполне объективным причинам. Кое-что может прояснить тот факт, что 20-го июля АВТОВАЗ объявил о начале компании по дооснащению этими самыми «блоками SOS» почти 80 000 автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года.
Напомним, что на этот период Правительство РФ разрешило автопредприятиям выпускать машины без ЭРА-ГЛОНАСС. Владельцы авто из партий, произведенных тогда заводом, могут теперь прибыть в фирменные дилерские центры LADA и бесплатно дооснатить их блоками экстренного оповещения. Возможно, что процесс создания запаса этих комплектующих сказался на ритмичности поставок аналогичных компонентов на основные конвейеры АВТОВАЗа.