Остановка производства LADA Vesta: что АВТОВАЗ собирается сделать с флагманом

По его словам, в полностью укомплектованном виде к дилерам бренда LADA с завода поступает лишь 20–30% автомобилей. Ссылаясь на опыт собственных автосалонов г-н Подщеколдин рассказал, что дилерам приходится за свой счет доукомплектовывать машины, чтобы их можно было продавать клиентам.

Что касается Vesta, то машины прибывают из Тольятти без пластиковой облицовки комбинации приборов и блока экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Из неофициальных источников было уже достаточно давно известно о существенных перебоях в поставках компонентов на АВТОВАЗ. Глава РОАД стал первым, кто всерьез озвучил проблему.

— АВТОВАЗ не комментирует мнения людей, далеких от деятельности завода. Новые Vesta есть в необходимом количестве в ДЦ LADA. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из представителей руководства автогиганта в ответ на заявление Подщеколдина.

Между тем, с предприятия в СМИ попала неофициальная информация о том, что сборочная линия В0, где раньше собирали модели-родственники Renault Logan, вышла на темп сборки 650-ти Vesta за две смены. Причем якобы 80% этих машин сходят с конвейера не полностью укомплектованными.