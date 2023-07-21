АВТОВАЗ разрешил покупателям жаловаться на дилеров вице-президенту завода

Про то, что дилеры завышают прайсы на LADA Vesta, портал «АвтоВзгляд» уже писал. Обычно делается это элегантно, путем внедрения различного дополнительного оборудования и опций. Например, продавцы делают антикор, ставят подкрылки, сигнализацию и так далее. От этого и идут «накрутки», подчас немалые.

Конечно же, граждане таким положением дел недовольны — ведь они желают приобретать машины по ценам, указанным на официальном сайте производителя. Поэтому АВТОВАЗ проводит проверки собственной розничной сети, в том числе тайные. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в компании.

Теперь, удивившись цифрам в прайс-листах, каждый покупатель может известить об этом вице-президента завода Дмитрия Костромина, направив ему личное сообщение. Делается это по ссылке с QR-кода, размещенного в каждом автосалоне.

Напомним, что в мае тольяттинцы установили предельную стоимость своей продукции. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, если завод выявляет факт завышения прайсов, то к таким коммерсантам могут быть применены меры — вплоть до расторжения контракта.