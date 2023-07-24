Вялые продажи электрокаров в России выросли на 244%

Как передает «Автостат Инфо», в первой половине 2023 года в нашей стране хозяев нашли 4455 новых электромобилей. Этот результат на 244% превышает показатель того же периода прошлого года, когда дилерам удалось реализовать 1304 «электрички». В масштабах рынка — крохи!

Интересно и то, что самым популярным «грин-каром» стал Volkswagen ID.4, который разошелся тиражом в 598 штук. На втором месте обосновался российско-китайский седан Evolute i-Pro (528 единиц). И это при том, что «Эволют» собирают в РФ, продают со скидами по программе господдержки и предоставляют полноценную гарантию. Третье место за Tesla Model Y (398 штук), четвертое занял кроссовер Evolute i-Joy (340 штук), а замкнул пятерку Geely Zeekr 001 (266 штук).

Отметим также, что в одном только июне покупатели приобрели 1060 электромобилей — в разы больше, чем за первый месяц лета прошлого года (178 авто). И все равно это довольно скромный результат. Хотя оно и понятно: развитию «зеленого» транспорта мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и его дороговизна.