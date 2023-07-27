Новый рекорд: сколько россияне потратили на новые автомобили в июне

Продукция из КНР впереди не только в финансовом плане, но и по объемам продаж. Всего за июнь россияне купили 82 400 новых легковушек, из которых на долю «поднебесных» моделей пришлось 40 700. Российский автопром сильно отстает с показателем — 26 000 штук, а «корейцы» и «японцы» разошлись тиражами менее 6000.

Как обычно, наибольшей финансовой емкостью в силу значительных ценников обладает премиальный сегмент. Всего 3200 автомобилей в июне привлекли на себя 15,5% общего куша — 36,3 млрд. рублей. Отличились «европейцы», сумев отвоевать 33,2 млрд.

На отечественные марки было потрачено 26,6 млрд. И это в пять раз меньше, чем на «китайцев», что должно стать неплохой пищей для размышлений. Всего же россияне внесли в кассы автосалонов в июне 233,6 млрд. целковых.

Как нам видится, нынешние рекордные суммы — не только следствие того, что мы, наконец, очнулись от потрясений последних лет. В большей степени сыграло повышение цен. Только за последнее полугодие зафиксировано подорожание на 3%. А дальше — больше: учитывая падение рубля и повышение утильсбора, эксперты ждут, что к концу года прайсы «потяжелеют» еще на 5—10%.