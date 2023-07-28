Японские машины все же запретят вывозить в Россию

Японцы перекроют возможность экспорта в Россию подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания рабочим объемом свыше 1,9 литра 9 августа. Кроме того, запрещаются поставки к нам любых транспортных средств с гибридными и электрическими силовыми установками. Отдельно оговаривается прекращение вывоза в РФ японских покрышек для большегрузного транспорта и автокресел.

Напомним, что первые слухи о введении этих санкций просочились в прессу около двух недель назад и вызвали легкое бурление мысли в умах как отечественных любителей подержанных «праворулек» из Японии, так и бизнесменов, специализирующихся на экспорте этого добра в Россию. Импорт подержанных ТС из Страны восходящего солнца на отечественный рынок исчисляется сотнями тысяч единиц в год. Что практически полностью решает для японцев проблему утилизации старого автотранспорта и дает возможность жителям островов неплохо зарабатывать на этом процессе.

Вводимые ограничения по номенклатуре продаж подержанных «праворулек» из Японии в Россию на данный момент всерьез уже мало кого волнуют. Поскольку все уже сообразили, что на практике мало что изменится. Просто теперь доставлять автомобили будут не напрямую из Японии в Россию, а через какую-нибдь третью страну — ту же Корею, Китай или Киргизию. Это выльется всего лишь в небольшое подорожание «праворулек» для конечного российского покупателя, не более того.