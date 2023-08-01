Объявлены сроки начала российских продаж новейшего кроссовера Jaecoo J7

Подробностей пока крайне мало. На официальных каналах бренда в Telegram и VK можно лишь посмотреть короткое видео новинки, из которого ясно только то, что внешне кроссовер впитал эстетику некоторых моделей Land Rover.

Спецификации кроссовера J7 объявят ближе к старту продаж. В российских структурах Chery говорят о марке Jaecoo (от немецкого слова Jaeger — охотник, и английского Cool — крутой), как об источнике инноваций, предоставляющих широкие возможности в сегменте городских внедорожников. Что ж, посмотрим.

В первом релизе сказано, что интерьер Jaecoo J7 отличается многофункциональностью и высокой эргономикой, предоставляя седокам широкий спектр, опять же, инновационных технических решений. Мультимедиа создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm 8155 и реализована посредством планшета-гиганта диагональю 14,8 дюймов.

Благодаря системе ARDIS (All road drive intelligent system) обещают и безупречные внедорожные характеристики. Это, как минимум, гарантирует полный привод. С силовой парой пока не ясно. Можно предположить, что это будет 1,6-литровая «турбочетверка» под 200 сил и 7-ступенчатый «робот», которыми на автосалоне в Шанхае еще недавно щеголял Chery Tansuo 06 — китайская предтеча нынешнего J7.