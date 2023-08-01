Обновленная LADA Niva Legend появилась в автосалонах

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ поднял цены на LADA Niva Legend в целом на 1—5%. Однако по ценникам на разные комплектации эту добавку «разбрызгало» довольно странным образом — мягко говоря, не вполне равномерно. Так, базовая комплектация Classic благодаря усовершенствованному пакету шумоизоляции подорожала на минимальные 8000 рублей. А все остальные версии, получившие тот же набор, прибавили в цене максимальные 42 000 рублей. Где справедливость?

В остатке следующее: теперь самая доступная Niva Classic с улучшенной «шумкой» обойдется не менее 829 900 рублей. Версию Luxe дилеры торгуют за 914 900 рублей, комплектация Urban — 934 900 рублей, тогда как особое исполнение Black потребует 943 900 рублей. В рамках последнего обновления все они получили цельноформованный ковер пола, новые кожухи колесных арок из ворсованного материала, а также модернизированные шумоизолирующие элементы моторного щита, обивку порогов и других частей салона.

АВТОВАЗ отчитался об успешных испытаниях новых элементов шумоизоляции. Новая «шумка» оказалась эффективной, что и не удивительно. Любые изменения пойдут на пользу, когда отталкиваешься от заведомо низкой начальной базы.