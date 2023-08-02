Еще два автомобиля Geely превратятся в белорусские BelGee

Любопытно, что в ближайшее время в России одновременно будут представлены сразу два кроссовера — и Geely Coolray, и BelGee X50. Фактически они идентичны, а отличаются лишь шильдиками и комплектациями. Аналогичная схема замещения предполагается и для следующих моделей. И на ценах это не скажется, пообещал гендиректор «БелДжи».

В интервью «Известиям» г-н Свидерский прокомментировал и слухи о возможном подорожании машин, несвязанном с бейдж-инжинирингом. Он сказал, что на фоне негативных изменений курса иностранных валют всю дополнительную финансовую нагрузку завод берет на себя. Поэтому, приведем даже цитату, «неповышение цен на нашу продукцию — уже большой плюс для нашего потенциального покупателя».

Напомним, аналогичные Geely Coolray кроссоверы BelGee Х50 белорусы начали отгружать своим дилерам 24 июля. От исходника X50 отличают заводская эмблема на радиаторной решетке и новый шильдик BelGee на крышке багажника. Логотип Geely убрали даже со стекол автомобиля. Таким образом, вероятно, поставщик и производитель пытаются оптимизировать налогообложение своей продукции, чтобы по возможности уберечь текущие цены от повышения.