Продажи «параллельных» машин в России выросли на 14%

Эксперты «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог» выяснили, что наибольшим спросом у россиян, приобретающих «параллельные» авто, пользуются машины Hyundai. На них ориентируется и бизнес. За отчетный период ввезен 10 031 «кореец» в разных типах кузова. Второе и третье места заняли Toyota (9889 ед.) и Kia (9005 ед.). Также в ТОП−5 вошли BMW (3829 ед.) и Mercedes-Benz (3517 ед.). Как видим, результаты немецких «премиалов» гораздо скромнее.

Если смотреть по моделям, то здесь в приоритете кроссоверы Hyundai Tucson (4065 шт.), Kia Sportage (2817 шт.) и Hyundai Santa Fe (2297 шт.). Замыкают первую «пятерку» внедорожник Toyota Land Cruiser (1771 шт. ) и седан Toyota Camry (1703 шт.).

Интересно и то, что большая часть параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких транспортных средств, только по данным за июнь, составило 8907 (67%) и 2495 (19%) единиц соответственно. А вот ввоз электрокаров ничтожен: границу пересекли всего 664 «зеленые» машины.

Генеральный директор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев говорит, что увеличение объемов поставок вызвано, помимо прочего, ослаблением курса национальной валюты — покупатели, ожидая роста цен, стремятся быстрее купить машину. Но уже с августа регистраций станет заметно меньше. Ведь теперь в России действуют новые, более высокие ставки утилизационного сбора.