Российский рынок новых автомобилей вырос в июле в полтора раза

Фото: freepik.com
Продажи новых автомобилей активно растут, но статистика — коварная штука. Даже вполне адекватные цифры, предоставленные более чем авторитетным источником, при определенных условиях могут отражать реальную картину далеко не полностью.
Илья Фишер

Так, по информации Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основанной на данных автостроителей и официальных импортеров, продажи по итогам июля выросли на 63% или на 20 419 штук по сравнению с июлем 2022-го и составили 52 832 машин.

При этом, по данным, предоставленным АО «ППК», объем реализации легковушек ознаменовался куда более ощутимым увеличением — он подскочил уже на 144,7% или на 59 340 штук по сравнению с июлем прошлого года и составил 100 343 автомобиля.

Выходит, для чистоты эксперимента считать действительно правильнее не по статистике импортеров, а по числу зарегистрированных договоров купли-продажи. В любом случае, даже несмотря на суперактивное лето, по данным АЕБ, в годовом исчислении за январь-июль рынок вырос всего на 22,8%.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев так прокомментировал происходящее: «Общая динамика рынка подтверждает прогноз, который мы дали в прошлом месяце о возможности рынка достичь объема в 1 млн. проданных легковых и легких коммерческих автомобилей к концу 2023 г. Мы будем следить, как повлияет повышение утилизационного сбора, вступившее в силу с 1 августа, на дальнейшее развитие рынка.»

автопродажи, авторынок, дилеры, производители
4 августа 2023
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