Российский рынок новых автомобилей вырос в июле в полтора раза

Так, по информации Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основанной на данных автостроителей и официальных импортеров, продажи по итогам июля выросли на 63% или на 20 419 штук по сравнению с июлем 2022-го и составили 52 832 машин.

При этом, по данным, предоставленным АО «ППК», объем реализации легковушек ознаменовался куда более ощутимым увеличением — он подскочил уже на 144,7% или на 59 340 штук по сравнению с июлем прошлого года и составил 100 343 автомобиля.

Выходит, для чистоты эксперимента считать действительно правильнее не по статистике импортеров, а по числу зарегистрированных договоров купли-продажи. В любом случае, даже несмотря на суперактивное лето, по данным АЕБ, в годовом исчислении за январь-июль рынок вырос всего на 22,8%.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев так прокомментировал происходящее: «Общая динамика рынка подтверждает прогноз, который мы дали в прошлом месяце о возможности рынка достичь объема в 1 млн. проданных легковых и легких коммерческих автомобилей к концу 2023 г. Мы будем следить, как повлияет повышение утилизационного сбора, вступившее в силу с 1 августа, на дальнейшее развитие рынка.»