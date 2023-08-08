Горячий июль: почему в России подскочили продажи подержанных автомобилей

«Коммерсант» опросил участников рынка, и все они в один голос подтвердили, что в июле мы имеем значительный прирост продаж на «вторичке». Аналитики называют такое положение дел нетипичным для обычно вялой середины лета. И связывают динамику с ослаблением рубля и повышением ставок утилизационного сбора. Дилеры отмечают, что цены пока стабильны, но в дальнейшем их рост неизбежен.

«Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» фиксируют увеличение спроса на подержанные автомобили примерно на 7% к показателям июня. Десятипроцентный рост в прошлом месяце наблюдал «Автодом» и «АвтоСпецЦентр». А на маркетплейсах и вовсе доходит до 15% при одновременном сокращении количества предложений.

Любопытно, что по данным «Автостата», в июле всего было продано порядка 500 000 машин с пробегом, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. И только на 0,6% выше июньских цифр. А это означает, что рынок в силу внешних причин уже давно находится в перегретом состоянии. Людей испугал скачок цен середины лета и продолжающиеся неурядицы с рублем. Ведь обычно показатели июля ниже майских и июньских.