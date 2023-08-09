Япония прекратила поставки в Россию машин с моторами более 1,9 литра

Среди запрещенных к вывозу из Страны восходящего солнца на российский Дальний Восток товаров числятся автомобили (любого года выпуска) с рабочим объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также любые типы «гибридов» и электрокаров.

Известно, что за прошлый год из Японии в Россию прибыло порядка 200 000 подержанных авто. В текущем году объемы таких закупок выросли. До введения нового пакета санкций в нашу страну уходило до 10% от всех бэушных машин, продаваемых на островах через специальные аукционы. В номенклатуре поставок, по оценкам ряда экспертов, около половины объемов приходилось на «гибриды», примерно 5% — на «электрички». А на автомобили с ДВС большого объема — порядка 20%.

Таким образом, японские власти намерены сократить масштабы официального экспорта своего автотранспорта в РФ практически в четыре раза. Однако российские игроки этого рынка не склонны к панике. Они заранее приступили к налаживанию каналов импорта машин не напрямую, а через третьи страны, в том числе Китай и Киргизию.