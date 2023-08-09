Названы цены и дата начала продаж кроссовера Jetour Traveler

Старт приема заказов на кроссовер Jetour Traveler в Китае запланирован на 24 августа. Ожидается, что за него попросят 129 800–166 900 юаней (1,7–2,2 млн. рублей). Первые поставки машин ожидаются в сентябре. Габариты новинки — 4785х2006х1800 мм. Колесная база — 2800 мм. Дорожный просвет — 220 мм.

Кроссовер получил две силовые установки с ДВС и одну гибридную PHEV. Переднеприводный вариант оснащен 1,5-литовым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». Полноприводная модификация — двухлитровым 255-сильным движком (тоже бензиновым) и 8-ступенчатым «автоматом». Версия PHEV будет использовать тот же 1,5-литровый агрегат, что и переднеприводный вариант, а также электродвигатель неафишируемой производительности в паре с 3-ступенчатой коробкой DHT. «Гибрид» станет доступен для покупки с ноября 2023 года.

В салоне Jetour Traveler можно найти 10,25-дюймовую ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый мультимедийный монитор на центральной консоли. Базовая комплектация кроссовера предусматривает вентиляцию и обогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, восемь подушек безопасности и ряд других опций. Версия с двухлитровым мотором располагает, помимо прочего, звуконепроницаемым лобовым стеклом, замшевой обивкой сидений, 10 подушками безопасности и аудиосистемой Sony с 12-ю динамиками.