Новая BMW 5-й серии получила очень богатую лонг-версию

Основная новация на потолке: за подголовниками передних кресел установили огромный экран диагональю 31,3 дюйма. Такой же есть во флагманской «семерке». Разрешение у монитора — 8К, он поддерживает сети 5G, а за объемный звук отвечает аудиосистема Bowers&Wilkins. Настоящий автомобильный кинотеатр!

В базовое оснащение новой «пятерки» маркетологи включили панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль и двухцветную отделку сидений. Что касается декоративных элементов, то их оформили с учетом китайских предпочтений.

На данный момент известно, что на местном рынке BMW 5-й серии будут продавать как с классическими бензиновыми моторами («дизели» в КНР непопулярны), так и электромобили. Их можно отличить по цифре 5 на задней стойке. У машин с ДВС она белая, а на электрических — голубая.

Насколько сантиметров удлинили четырехдверку, неизвестно. Предположим, что ненамного. Ведь в этом случае потребовалось бы проводить дополнительные сертификационные испытания и серию тестов на полигоне. А в конце выразим надежду на то, что новинка приедет и к нам по параллельному импорту. В России покупатели на нее точно найдутся.