Держитесь от них подальше: ТОП−10 самых ломучих кроссоверов и внедорожников

Так, самым ломучим наши коллеги из британского журнала What Car назвали премиальный Land Rover Discovery 2004—2017 годов выпуска. Третье и четвертое поколения модели (именно они производились в обозначенный период) по результатам опроса реальных владельцев набрали всего 47,8% «надежности».

Недалеко ушел и Peugeot 2008 (2013—2019) — его показатель: 50,6%. На третьем месте оказался Land Rover Discovery Sport (с 2014 по наст. время) — 55.4%. На четвертом — Range Rover Evoque (2011—2019), получивший 56,2%. На пятом — Nissan X-Trail (2014—2021): его результат — 58,3%.

Шестым стал Ford Kuga (2008—2013) — 61,6%. Седьмым — бензиновый Nissan Qashqai (2014—2021), 64,4%. Восьмую строчку занял Audi Q7 (2006—2015) — 67,6%. Девятую — Dacia Duster (2013—2018), 68,2%. А замыкает первую десятку Nissan Qashqai с «дизелем» (2007—2013) — 68,3%.

Остается лишь добавить, что автомобили, ориентированные на британский рынок, могут сильно отличаться от тех, что продавались в России в силу ряда причин: разные производственные площадки, иные поставщики комплектующих, адаптация к другим условиям эксплуатации. Так что относиться очень серьезно к этому рейтингу не стоит, хотя и иметь его в виду будет нелишним.