Корейцы презентовали бюджетный седан Kia K3

Kia K3 получил «морду» в стиле «тигриный нос» в комплекте с узкими и длинными светодиодными фарами треугольной формы. Покатая линия крыши и сильно наклоненное заднее стекло подчеркивают силуэт, характерный для кузова типа фастбэк. Светодиодная лента стоп-сигнала соединяет фонари на корме, «врастающие» в задние крылья.

Габариты — 4545х1765х1475мм, расстоянием между осями — 2670 мм. Таким образом, колесная база нового K3 оказалась почти на 90 мм длиннее, чем у Kia Rio. А кузов — на 160 мм.

Под капотом новинки располагается 1,6-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 121 л. с. В паре с ним может работать как шестиступенчатая «механика», так и АКП−6. В комплектации GT-Line седан может похвастаться 2,0-литровой 150-сильной «бензинкой» и шестиступенчатым «автоматом».

Салон Kia K3 имеет довольно лаконичный дизайн с уже традиционно «слипшимися» большими мониторами приборной доски и мультимедийной системы. Блок управления климатом, расположенный в средней части центральной консоли, имеет сенсорные кнопки.

Базовая комплектация подразумевает шесть подушек безопасности и набор опций помощи водителю, включающий системы контроля слепых зон, предотвращения столкновений спереди, сзади и при перекрестном движениии, а также ассистент удержания в полосе.