Белоруссия представит сугубо отечественный китайский автомобиль

О грядущем запуске новой белорусской легковушки Александр Лукашенко рассказал в ходе общения с местными сотрудниками в Национальном аэропорту Минска, сообщает Белта. «Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти 100%-го автомобиля белорусского. Качественного автомобиля», — буквально заявил г-н Лукашенко.

Отвечая на вопрос о производстве китайских автомобилей Geely в Белоруссии, глава государства пообещал, что все озвученные ранее планы будут исполнены. Речь идет о выпуске 60 000 машин в год. Кроме того, г-н Лукашенко сказал, что рад появлению стабильного спроса на Geely, поскольку в первые месяцы, по его словам, «были сомнения».

На каких мощностях планируется сборка белорусской модели, не уточняется, хотя наверняка все на том же заводе «БелДжи», значительная часть акций которого в рамках совместного предприятия принадлежит Белоруссии. Нам остается напомнить, что похожие обещания уже не раз исходили от представителей союзного государства, однако, кроме Geely Сoolray, который сменил имя на BelGee X50, ничего аутентично-белорусского в автосалонах пока не появилось.