«Горячие» седаны Omoda S5 GT начали поступать к российским дилерам

Omoda S5 в исполнении GT будет отличаться от обычной версии внешне иным дизайном радиаторной решетки, оптики и колесных дисков. Что же касается интерьера, то в салоне изменений найдется больше: в их числе — контрастная оранжевая строчка, новая мультимедийная система, руль с шильдиком Omoda, а не Chery, как у простой «пятерки».

А вот технические характеристики новинки все еще под вопросом. В Китае этот автомобиль (там он называется Chery Arrizo 5 GT) предлагается с 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатым «роботом». Скорее всего, те же агрегаты достанутся и «российскому» седану.

Добавим, что пока Omoda S5 продается в нашей стране в двух модификациях: со 113-сильным атмосферником на 1,5 литра и 1,5-литровым наддувным движком в 147 сил. Обоим моторам аккомпанируют вариаторы, привод — безальтернативно передний.

Версию попроще можно приобрести по цене от 2 249 900 рублей (без учета спецпредложений), а старшую — от 2 359 900 целковых.