Mercedes-Benz полностью прекратил техподдержку российских дилеров

По сообщению «Известий», ссылающихся на дистрибьюторскую компанию «МБ Рус» и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры», помимо проблем с ремонтом, цифровой демарш немцев также создаст трудности с обновлениями для свежих автомобилей, которые они получали онлайн.

В «МБ Рус» отметили, что продолжат обслуживать и ремонтировать машины «на основе накопленного опыта и знаний». Иначе говоря, многочисленным российским владельцам автомобилей с трехлучевой звездой на квалифицированную мобильную техподдержку производителя больше можно не рассчитывать.

Уже сегодня для обеспечения гарантийных обязательств дилерам приходится искать резервные каналы получения техинформации: подключаться к сервисам через европейские IP-адреса, использовать стороннее ПО и оборудование с маркетплейсов. Однозначно такие методы не пойдут на пользу капризной технике из Европы. Кстати, похожая ситуация касается уже не только Mercedes-Benz, но и остальных представителей большой немецкой тройки.

Напомним, российские активы немцев, включая завод в подмосковном Есипово, достались холдингу «Автодом» — структуре, уже давно занимающейся продажей и обслуживанием премиальных автомобилей. Дилеры не отказываются от сервисной поддержки, но признают, что проблемы с обслуживанием, включая онлайн-диагностику, существуют.