Цех малых серий: какими будут LADA и UAZ для чиновников

Дело за малым: как совместить привычный комфорт и роскошь с новыми требованиями и государственными закупками? Ответ уже имеется: цеха малых серий, которые в том или ином виде существуют на всех отечественных заводах. Что там производят? Например, в Нижнем Новгороде такой цех много лет собирал «Чайку», а после — различные редкие модификации «Волги». Сегодня такие машины несложно найти на досках объявлений: другой салон, иное качество сборки — все же вручную делали — иные элементы и опции.

Но самое любопытное — под капотом. Прямо сейчас можно по весьма гуманной цене приобрести, например, ГАЗ−3102, укомплектованный прямо с завода мотором Toyota и автоматической коробкой передач. Внешне — обычная «Волга», но внутри — фактически иномарка. Нет, это не «колхоз» или самодельщина поздних лет, а самая настоящая заводская машина, что отражено в документах. Естественно, она «служила», а затем — была списана и продана.

И таких примеров — сотни, даже особо тщательного поиска не требуется. Так что спокойствие, с которым чиновники приняли волю президента, объяснимо. Цеха малых серий загрузят заказами — теми, что после будут спокойно проходить под государственные тендеры — а сильные мира сего продолжат ездить с привычным комфортом. Такое уже бывало не раз, поэтому инноваций, настроек и много времени не потребуется. Легко сделают «как надо» — мощности имеются. И обученные люди — тоже.