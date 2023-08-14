В России стартовали продажи кроссовера Omoda C5 в спецверсии Black Diamond

Опознать кроссовер Omoda C5 специальной серии Black Diamond можно, во-первых, по отсутствию декоративных красных элементов экстерьера — кузов автомобиля полностью черный. Во-вторых, новинке положен особый дизайн колесных дисков, окрашенных в антрацитовый цвет. В-третьих — фирменный «гриль» Star Diamond. Ну и наконец, те же строгие настроения прослеживаются в салоне — интерьер также оформлен в черном колере.

Специальный «стайлинг-пакет» предлагается для переднеприводных Omoda C5 в комплектации Ultimate и для полноприводных — в версии Supreme. Первый вариант обойдется покупателю в 2 879 900 рублей без учета спецпредложений, второй — в 3 239 900.

Напомним, что в России Omoda C5 доступен в двух модификациях: с 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., вариатором и передним приводом, а также с 1,6-литровым наддувным движком, семидиапазонным «роботом» и четырьмя ведущими колесами. Самый дешевый вариант — комплектация Joy по цене от 2 609 900 целковых. Или от 2 289 900 — если воспользоваться программой Trade In и приобрести авто в кредит.