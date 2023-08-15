Мантуров назвал сроки перезапуска бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье

– Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство, — ответил Мантуров на вопрос о судьбе бывшего российского завода Mercedes в ходе форума «Армия−2023».

По его словам, на предприятии наладят выпуск легковушек, поскольку «само производство, которое там осталось в наследство, адаптировано именно на эту категорию автомобилей». Напомним, что, один из крупных российских дилеров Mecedes-Benz — компания «Автодом» — весной текущего года выкупил российские активы немцев. Среди них были завод под Солнечногорском в Подмосковье, компания-официальный дистрибьютор автомобилей бренда в РФ и лизинговое подразделение. «Автодому» перешли и полномочия проводить фирменное техобслуживание ТС марки в нашей стране.

Тогда же было объявлено, что на уже бывшей мерседесовской подмосковной промплощадке началась сборка китайских премиальных авто Hongqi. Таким образом, теперь становится не очень понятно: то ли прежние сообщения о сборке «китайцев» не соответствовали действительности, то ли г-н Мантуров на самом деле не в курсе происходящего на бывшем заводе Mercedes.

Кроме того, на днях стало известно, что Mercedes-Benz отключил все российские официальные СТО марки от своих серверов. Это означает ликвидацию возможности использовать фирменное ПО для ремонта и обслуживания германских авто в России.