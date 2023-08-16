«Автотор» начнет выпуск пикапов JMC Vigus Work с японскими корнями

О том, что жизнь на «Автоторе» бурлит сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на собственные источники. Вот и новая марка подоспела. Похоже, азиаты, как и много лет назад, снова заходят к нам на рынок с пикапами. Однако теперь их планируют не завозить в страну, а локализовать.

Сама по себе компания JMC, то есть Jiangling Motors Corporation, довольно крупная. Она основана в 1993 году и выпускает различные модели Ford и Isuzu. А Vigus Work появился в 2002-ом и известен в Поднебесной как Baodian. В его основе — Isuzu Faster. Следующее поколение было довольно сильно переработано и увидело свет в 2020-ом, а в нынешнем году прошел плановый рестайлинг. То есть «фермер» достаточно современный.

Длина четырехдверного автомобиля — 5410 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1795 мм, а размер колесной базы равен 3085 мм. Под капотом полноприводника работает 2,5-литровый наддувный «дизель» Isuzu с отдачей в 140 л. с., спаренный с 5-ступенчатой «механикой». В списке оснащения — ABS, EBD, две подушки безопасности, сенсорный монитор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Какой именно окажется российская версия, информации нет. Предположим, что силовой агрегат могут дефорсировать до 123 сил, а перечень комплектаций сделать богаче.