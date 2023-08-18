1900 «лошадей»: создан первый в мире гипер-электро-спидстер

Эту красивую, но фантастически непрактичную и опасную игрушку без крыши с четырьмя электромоторами почти на 1900 «лошадей» скопируют лишь 10 раз по случаю 95-летнего юбилея компании Automobili Pininfarina. Дату готовятся отмечать в 2025 году. Каждому из покупателей barchetta, именно это означает в названии буква B, достанется как минимум за $4,8 млн.

В комплект — помимо эксклюзивного дизайна — входит четырехмоторный электрический силовой комплекс, питающийся от литий-ионного аккумулятора емкостью 120 кВт/ч. Электромоторы в совокупности выдают 1400 кВт (1877 л. с.), что позволяет выстрелить до 60 миль/ч менее чем за 2 cекунды.

Заряжается B95 с помощью быстрых зарядных устройств постоянного тока мощностью до 270 кВт, при этом от 20% до 80% этот демон наберет всего за 25 минут. О дальности хода авто не сказано, да и кому это интересно, если игрушка предназначена сугубо для трека. Зато максимальная скорость обозначена в районе 305 км/ч. А чтобы пассажиров, как мух из форточки, случаем не выдуло из кабины, помимо «колпаков» предусмотрены аэроэкраны с электронной регулировкой.