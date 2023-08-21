Geely Monjaro: самый красивый «китаец» пережил обновление

Официальную премьеру обещают буквально на днях. Однако кое-что по технике известно уже сегодня. На фото новый облик подзаряжаемой гибридной модификации, которая с 2021 года продается в Китае под именем Xingyue L. Видно, что дизайнеры Geely поработали над решеткой радиатора. Хорошо заметны ее рельефные вертикальные прутья. Тогда как обновленный строгий бампер с более компактными против прежних воздухозаборниками уже меньше бросается в глаза. Длина кроссовера увеличилась на незаметные 25 мм.

В гибридной силовой паре на смену 3-цилиндровому турбомотору DHE15-ESZ на 1,5 литра пришел 4-цилиндровый турбированный агрегат BHE15-BFZ сопоставимого объема. Его мощность увеличилась до 163 л. с. О возможностях электромотора данных пока нет, равно как и неизвестно, насколько выросла автономность модели.

На внутренний рынок гибрид выведут в четвертом квартале. В Россию же такие модификации модели Geely сегодня официально не поставляет. У нас продается классический полноприводный Monjaro, оснащенный совместным шведско-китайским 2-литровым 238-сильным турбомотором по цене от 4 479 990 рублей.

Напомним, по данным недавнего интернет-опроса россияне признали Monjaro самым красивым китайским автомобилем на рынке.