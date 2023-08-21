Новый Haval H5 поступил в продажу

Новый Haval H5 имеет размеры 5190х1905х1835 мм и колесную базу длиной 3140 мм. Минимальный дорожный просвет (без груза) — 200 мм, а глубина преодолеваемого брода может достигать 600 мм. Внедорожник получила подчеркнуто «мускулистую» внешность с «квадратным» силуэтом.

В описании интерьера стоит упомянуть трехспицевое рулевое колесо, 12,3-дюймовый центральный экран и 10,25-дюймовую приборную панель. Физические кнопки сохранены для управления кондиционером. Салон y автомобиля пятиместный, с кожаными сиденьями. В потолке имеется большой панорамный люк площадью 0,8 м². Объем багажника H5 равен 700 литрам. При сложенных спинках кресел второго ряда он увеличивается до 2116 литров.

Под капотом Haval H5 могут стоять либо бензиновый, либо дизельный двигатели рабочим объемом два литра. «Бензинка» — в двух вариантах форсировки: мощностью 197 или 225 л. с. Дизель — 166 л. с. Трансмиссия — только полноприводная. КП — 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат».

Цены на внедорожник начинаются от 150 000 юаней (чуть менее 2 млн. рублей). Приедет ли он в Россию, пока неясно.