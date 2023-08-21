В Россию едет 1088-сильный Dongfeng Mengshi M-Hero

В новинке, производство которой началось в Китае в апреле текущего года, безошибочно угадываются пропорции и общие очертания Hummer H2. Однако над деталировкой в Поднебесной поработали изрядно — типичный хищник из одноименного фильма. Поставщики намерены возить машину крайне малыми партиями. Еще бы! Уже были попытки предлагать этого электромонстра «всерую» по ценам в районе 14 млн. рублей. Штучный товар.

Предельно вызывающая внешность в данном случае помножена на квартет из четырех электромоторов, выдающих в совокупности 1088 л. с. и 1400 Нм. Махина ускоряется до сотни за 4,2 секунды, тогда как ее максимальная дальность хода при полном заряде аккумулятора составляет более 500 км.

Выпускается и гибридная версия M-Hero — с 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором вместо пары электромоторов. Автономность такой модификации — 800 км, а мощность ограничена скромными 816 «лошадками».

Dongfeng Mengshi M-Hero предлагается с пятиместным салоном, хотя его длина — практически пять метров. В основе конструкции внедорожника лежит пространственная рама. Из любопытных опций — пневмоподвеска и управляемые задние колеса. Точное время начала продаж не сообщается, но это случится уже скоро…