Changan приступил к производству седана Qiyuan A07

Передняя часть Qiyuan A07 получила длинную полосу светодиодных ходовых огней. Фары головного света расположились ниже, в бампере. В дизайне кормы нового седана можно отметить спойлер на багажнике в стиле «утиный хвост» и узкую заднюю «блокфару» во всю ширину кузова. Силуэт машины подчеркнуто аэродинамичен. Дверные ручки — выдвижные.

Габариты седана составляют 4905х1910х1480 мм при колесной базе 2900 мм. В интерьере Changan Qiyuan A07 главенствующее место занимает огромный монитор на центральной консоли. Традиционная приборная панель у А07 отсутствует — ее заменяет проектор на лобовое стекло. Руль у Qiyuan A07 имеет две спицы и плоскую нижнюю часть. Рычаг переключения передач находится на рулевой колонке.

Новинка построена на платформе EPA1 и имеет как гибридную, так и полностью электрическую версии. Первая оснащается 1,5-литровым 88-сильным ДВС, который выполняет функцию электрогенератора для питания батареи и мотора, установленного на передней оси автомобиля. Его мощность — 218 л. с. А у полностью электрического варианта на задней оси установлен еще один электродвигатель — на 258 л. с. «Электричка» может комплектоваться аккумуляторами двух видов: емкостью 58 кВт/ч (запас хода — 515 км) и 80 кВт/ч (запас хода — 710 км).