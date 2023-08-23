Феррари обещает сразить наповал электроседаном от Exeed

Дроблению китайских брендов не видно конца. Exlantix от Exeed, который, в свою очередь, от Chery. Не упустить связь важно, чтобы понимать, откуда растут ноги — а точнее, колеса — у грядущей высокотехнологичной новинки. Exlantix E03 обещает изрядно встряхнуть не только отечественный «зеленый уголок». Китайцы грозят задать новые тренды в мировом автомобильном дизайне.

Еще недавно подобные амбиции могли бы вызвать лишь ухмылку. Но сегодня уже не до смеха. Команду «художников» Exlantix возглавляет Пьер Луиджи Феррари. Он обещает удивить «чувственным языком дизайна и высоким уровнем технологий». Немного погуглив, этого имени на аллее автомобильной славы мы не нашли. Хотя господин с легендарной фамилией за 20-летнюю карьеру успел отметиться в Pininfarina и Honda.