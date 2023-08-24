Китайский автогигант SAIC аккуратно заходит в Россию

Похоже, у нас появился дистрибьютор англо-китайской марки MG: договор с китайцами подписала российская фирма IntelGo. Как рассказал Telegram-каналу «Автопоток» один из менеджеров российской компании, из Китая завезено более двух десятков автомобилей.

На MIMS представлены две модели: MG One за 3,5 млн. рублей и MG 7 (на фото) за 4,18 млн. Со временем на автомобили планируют получать полноценные российские ОТТС.

Для справки: государственная компания Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) — крупнейший китайский автопроизводитель, входящий в «большую китайскую четверку» вместе с Changan, FAW и Dongfeng. В 2021 году SAIC Motor возглавила список экспортеров Китая, отправив за пределы страны 697 000 автомобилей.

Помимо совместных предприятий с VW и GM, SAIC принадлежат бренды Roewe, Maxus, Baojun, Wuling и Feifan. Наиболее успешными в Европе оказались автомобили марки MG, контроль над которой концерн получил в 2005 году.