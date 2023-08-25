Новейший седан Geely Galaxy L6 поступил в продажу

Geely Galaxy L6 построен на основе электрогибридной архитектуры e-CMA. Габариты седана составляют 4782х1875х1489 мм, а колесная база — 2752 мм. В качестве силовой установки используется система Geely NordThor Hybrid 8848. Она включает в себя 1,5-литровый турбированный бензиновый электрогенератор мощностью 160 л. с. и 3-ступенчатую ​коробку передач DHT Pro.

Клиентам доступны как модификация с электрическим моноприводом мощностью в 147 л. с., так и вариант с движками на обеих осях. Geely L6 может быть оснащен одной из двух батарей — на 9,11 кВт либо 18,7 кВт, обеспечивающих запас хода на электротяге в 60 и 125 км соответственно.

В салоне седана следует отметить 10,25-дюймовую приборную панель и 13,2-дюймовый вертикальный экран на центральной консоли. Рулевое колесо — многофункциональное двухспицевое со скошенной нижней частью. Встроенная операционная система автомобиля поддерживается ОС Geely Galaxy N.

Ценник Geely Galaxy L6 в зависимости от комплектации укладывается в диапазон 128 000–158 000 юаней (1,7—2,05 млн. рублей).