АВТОВАЗ начал собирать «заряженные» LADA Granta Sport

Как сообщает паблик Avtograd News, до конца августа подразделение выпустит 88 машин. Вероятно, среди них будут не только седаны, но и лифтбэки, ведь о расширении спортивной модельной линейки заводчане объявили еще в начале весны.

Судя по шпионским фото, внешне Granta Sport отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесами и дополнительными аэродинамическими элементами кузова. А в салоне появились кресла с новой отделкой, иным профилем и увеличенными валиками боковой поддержки.

Что касается техники, то под капотом разместился 1,6-литровый мотор, форсированный до 122 л. с. В пару к нему приставлена пятиступенчатая «механика». Подвеска получила иные характеристики и стала более жесткой (скорее всего, у нее какие-то новые элементы), появились и дисковые тормоза на всех колесах.

О ценах и дате начала продаж пока ничего не известно.