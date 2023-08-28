Раскрыты новые подробности и интерьер «горячего» Omoda S5 GT для России

Официальная премьера Omoda S5 GT в России состоится 7 сентября. И по мере приближения этой даты о новинке раскрывается все больше подробностей. Так, теперь стало известно, что никакого 1,6-литрового движка под капотом «заряженного» седана мы не удивим. А значит, вероятнее всего, не уступит свое место семиступенчатому «роботу» и вариатор.

Почему китайцы приняли такое решение, пока непонятно. Наверное, посчитали нецелесообразным возиться с дефорсированием мотора. Ведь ранее, напомним, предполагалось, что для нашего рынка мощность 1,6-литрового агрегата снизят со 197 до выгодных с точки зрения налогообложения 150 сил.

В чем же тогда особенности Omoda S5 GT, если не в силовой паре? Во-первых, в ином дизайне оптики, радиаторной решетки и колесных дисков. Во-вторых, в переработанном салоне. В частности, свеженький седан похвастает оранжевой строчкой, новой мультимейдийной системой и рулевым колесом с логотипом Omoda, а не Chery по центру.

Судя по фотографиям, которые оказались в распоряжении портала «АвтоВзгляд», внутреннее убранство «российского» S5 GT повторяет интерьер китайской версии. Разница лишь в том, что штурвал «нашей» машины лишен оранжевой вставки — его нижняя часть украшена классическим хромом.