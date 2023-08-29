Модифицированный Sandero Stepway: Renault готовит к премьере бюджетный кроссовер Kardian

Renault объявила название своего нового детища — Kardian. В компании полагают, что имя кроссовера должно ассоциироваться с силой, ловкостью и быстротой. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов традицию, по которой французы нарекают SUV словами, начинающимися на К: Koleos, Kaptur, Kadjar, Kwid, Kiger. И Kardian отлично укладывается в данную концепцию.

Но этим дело не ограничилось. Сюда же привлекли созвучие с английским словом «guardian» (с англ. охранник), что должно подчеркивать силу и безопасность автомобиля. А на излете тех, кого окончательно не проняло, обязан добить ассоциативный ряд с понятием «кардио», что, по идее, обозначает не больное сердце, а, напротив, активный образ жизни. Здесь же и неизменное «car» — машина.

Renault Kardian прочат карьеру еще одного городского кроссовера. Небольшого и предельно доступного, раз самый первый показ состоится в Латинской Америке. Марка амбициозно намекает на совершенно новый SUV сегмента B, хотя обычно такие вещи намного прозаичнее. Думается, под именем Kardian покажут ожидаемый кросс-хэтч Sandero Stepway нового поколения на платформе CMF-B. Ведь именно так устроена магия современного маркетинга, когда седан Logan на устаревшей «тележке» превращается в модный городской кроссовер.