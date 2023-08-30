Toyota анонсировала премьеру новейшего большого роскошного кроссовера

Toyota на своем официальном сайте разместила сообщение с обратным отсчетом времени до начала мировой презентации совершенно новой модели бренда. Судя по всему речь идет о кроссовере Toyota Century. Заметим, что седан с таким же названием предлагается на внутреннем японском рынке. Это статусная машина — что-то вроде Mercedes по-японски.

Новый кроссовер не имеет ничего общего с пафосно-праворульным седаном. Судя по всему, он нацелен на внешние рынки, в первую очередь на США. Однако название новинки говорит о том, что она будет ориентирована на обеспеченный контингент покупателей. Инсайдерские источники японских и американских автомобильных изданий утверждают, что большой кроссовер Toyota Century будет дороже Toyota Land Cruiser 300 и будет позиционироваться на рынке в качестве японского ответа роскошному Bentley Bentayga.

Toyota Century делит платформу с Toyota Highlander. Силовую установку для него, предположительно, позаимствовали у Lexus TX 550h+. Это гибридная «упряжка» из 3,5-литрового V6 и электромотора совокупной отдачей 412 л. с. Согласно неофициальным данным кроссовер обладает трехметровой колесной базой, несущим кузовом длиной 5,2 метра и шириной в два метра.

Машина рассчитана на владельца, предпочитающего ездить на заднем сиденье и пользующегося услугами персонального шофера. Отсчет на сайте Toyota указывает на то, что видеопрезентация кроссовера Century состоится 6 сентября 2023 года.