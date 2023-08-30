Власти отказались снижать цену ОСАГО для отечественных машин

– Страховой тариф по договору ОСАГО должен определяться исходя из уровня риска, присущего данному договору. Изменение отдельных значений базовых ставок страхового тарифа или коэффициента страхового тарифа в зависимости от уровня локализации производства ТС возможно в случае, если указанный уровень оказывает статистически значимое влияние на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства, — говорится в заключении правительства.

В документе подчеркивается, что регулирование тарифов ОСАГО осуществляется через утверждение Центробанком экономически обоснованных размеров базовых ставок и коэффициентов, а также правил их применения страховщиками. Такой порядок не допускает возможности предоставлять полные или частичные скидки при оформлении полисов одним категориям водителей, повышая цены «автогражданки» для других.

Кроме того, в отзыве указывается, что стимулирование спроса на новые отечественные машины не может осуществляться за счет внесения изменений в законодательство об ОСАГО, поскольку «его целью является защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании ТС иными лицами».