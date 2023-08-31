Российские автопроизводители пытаются переманить рабочих с бывшего завода Volkswagen

О предстоящем мероприятии сообщает профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Поскольку простой производства продлили на три месяца, сотрудникам дают шанс получить новую работу. С ГАЗ и Haval уже разработана специальная программа по оплате труда. При этом продолжат действовать ДМС и страхование от несчастных случаев.

Интересно и то, что рабочим, пожелавшим занять вакантные места на российских автозаводах, приостановят трудовой договор с компанией АГР на время действия этой программы (до декабря 2023г.). То есть при желании они смогут вернуться на калужский завод.

Кроме автопроизводителей, на ярмарке будет присутствовать около 15 местных работодателей. В общем, за образованных и квалифицированных сотрудников развернется настоящая борьба.