Как кроссоверы Chery «привязали» к их владельцам

Масштабное исследование получило название 2023 China Automotive Performance, Execution and Layout — сокращенно APEAL. Упрощенно респондентов опрашивали на предмет удовлетворенности характеристиками, исполнением и компоновкой своих недавно приобретенных автомобилей.

Всего набралось 37 характеристик в 10 группах: дизайн экстерьера, удобство настроек и начала движения, комфорт посадки и выхода, интерьер, производительность, ощущения от вождения, безопасность, технологичность мультимедийной системы, удовлетворенность динамическими характеристиками и экономия топлива.

Отчет охватывает анализ 230 автомобилей от 48 брендов. APEAL−2023 основано на оценке мнений 35 155 владельцев автомобилей на традиционном топливе, приобретенных в период с июня 2022 года по март 2023 года. И кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 благодаря хорошо известным и в России достоинствам получили самое широкое признание среди потребителей. Аплодисменты!