1265 сил, 2 секунды до «сотни»: Zeekr презентовал «злейший» 001 FR

Но пока этого не произошло, вы должны знать, что Zeekr 001 FR быстр не только на прямой, но и в поворотах — спасибо спортивной подвеске и возможностям векторизации тяги. Благодаря собственным программным технологиям четыре электропривода моментально распределяют крутящий момент между собой. Производитель утверждает, что система способна передавать максимальную мощность на каждое колесо за миллисекунды. И да, 001 FR может развернуться на одном месте подобно танку. Хотя зачем этот фокус стремительному лифтбэку, непонятно.

Не менее быстр Zeekr 001 FR и на зарядке. Он оснащен батареей CATL Qilin емкостью 100 киловатт-часов, которая обеспечивает сверхоперативное восстановление потенциала от 10% до 80% всего за 15 минут. Крутизны ради этот Zeekr снабдили пакетом спутниковой связи. Видимо, чтобы устранить темные зоны покрытия сотовой сети во время слишком быстрых поездок.

Zeekr сообщает, что продажи 001 FR начнутся в октябре 2023 года в Китае, а производство будет ограничено 99 автомобилями в месяц. Цену обещают поместить под главного конкурента Tesla Model S Plaid, который в Поднебесной обходится не менее $147 000.